Bewohner müssen Cherson verlassen – Sie wissen nicht, wohin sie gebracht werden – und was sie erwartet Die russischen Besatzer bringen Zehntausende Menschen weg aus dem südukrainischen Cherson. Denn die entscheidende Schlacht um die wichtige Stadt könnte bevorstehen. Zita Affentranger

Die von Moskau eingesetzte Führung hat Zehntausende aus ihrer Stadt weggebracht: Menschen aus Cherson warten auf einem Bahnhof auf der Krim auf ihre Weiterreise. Foto: AFP

Es ist leerer geworden in Cherson. Jeden Tag werden mit Bussen und Fähren Einwohner aus der ukrainischen Stadt herausgebracht, die Russland seit Anfang März kontrolliert. Sogar ein berühmter General ist jetzt weg, das symbolträchtige Denkmal des Generalissimus Suworow, der im 18. Jahrhundert Russlands Truppen in mehreren Kriegen anführte. Die russischen Statthalter haben die Statue vom Sockel geholt und in Sicherheit bringen lassen. Denn in Cherson könnte es bald sehr heftige Kämpfe geben.