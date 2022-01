Ältester Mensch feiert Geburtstag – Sie will nächstes Jahr 120 Jahre alt werden Kane Tanaka kam im Jahr zur Welt, in dem die Brüder Wright den ersten Motorflug machten. Sie gilt damit als der älteste lebende Mensch.

Kane Tanaka wurde im März 2019 vom Guinness-Buch der Rekorde rückwirkend zu ihrem 116. Geburtstag als ältester lebender Mensch der Welt ausgezeichnet. Foto: Takuto Kaneko/Kyodo News (Keystone)

Kane Tanaka ist am Sonntag 119-jährig geworden. Sie gilt damit als ältester Mensch der Welt. Die Japanerin hat sich nun die nächste Marke vorgenommen: Sie will 120 Jahre alt werden, wie die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete.

Tanaka wurde 1903 geboren – sechs Monate vor George Orwell. Sie gehört damit zu einer immer grösser werdenden Zahl japanischer Ü-Hundertjähriger. In Tanakas Geburtsjahr machten die Brüder Wright den ersten Motorflug der Menschheit und die Tour de France fand zum allerersten Mal statt.

Die Greisin lebt in einem Pflegeheim in Fukuoka auf der südlichsten japanischen Hauptinsel Kyūshū. In der Stadt steht auch der älteste Zen-Tempel Japans. Tanaka hat eine Vorliebe für Schokolade und kohlensäurehaltige Getränke. Sie interagiert mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch Gesten. Als ihr im letzten September Fukuokas Gouverneur Blumen schenkte, drückte sie ihre Freude mit dem Friedenszeichen aus.

Ein Grund für das hohe Alter Tanakas, die fünf japanische Kaiserherrschaften erlebte, könnte sein, dass sie sich selbst immer wieder mit Zahlenrätseln herausfordert. Auch im hohen Alter unternimmt sie Spaziergänge mit dem Rollator. Zudem schreibt sie Gedichte, und spielt Brettspiele mit den Pflegerinnen und Pflegern ihres Heims. Selber glaubt Tanaka, die Geheimnisse ihres langen Lebens seien ihre Familie, genügend Schlaf, Hoffnung und der Glaube an Gott.

Abo Corona vermiest Lust auf Nachwuchs Japan hilft bei der Familienplanung nach Tanaka brach im vergangenen Jahr einen neuen Rekord, sie wurde die älteste Japanerin aller Zeiten. Lange Zeit galt die Französin Jeanne Calment als der Mensch, der das längste Leben hatte. An der Echtheit des Rekords der Frau, die in Arles zur Welt kam und dort 122-jährig starb, äusserten Forscher jedoch Zweifel. Der älteste Mann wurde laut dem Guinness-Buch der Rekorde 116 Jahre alt. Der Japaner Jiroemon Kimura wurde 1897 geboren und starb 2013. Bis er mit 65 pensioniert wurde, arbeitete er bei der Post. Danach betätigte er sich noch bis 90-jährig in der Landwirtschaft.

Die 10 ältesten Menschen aller Zeiten Infos einblenden Menschen mit wissenschaftlich bestätigten Alters-Rekorden stammen aus Frankreich, den USA, Japan, Kanada, Jamaika und Italien, wie folgende Liste zeigt. Jeanne Calment, 1875 bis 1997 (122 Jahre), Frankreich – Die Französin lernte mit 85 Fechten, fuhr mit 100 noch Velo und soll mit 113 Vincent van Gogh begegnet sein. Sarah Knauss, 1880 bis 1999 (119 Jahre), USA – Die US-Amerikanerin wurde in Pennsylvania geboren, arbeitete als Versicherungsmaklerin und Hausfrau. Kane Tanaka, 1903 (derzeit 119 Jahre), Japan – Der älteste derzeit lebende Mensch wollte zur Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio reisen, sagte die Teilnahme aber aus Sorge vor einer Corona-Ansteckung ab. Lucile Randon, 1904 (derzeit 117 Jahre), Frankreich – Die älteste lebende Europäerin wurde wie Calment in Arles geboren, ist Ordensschwester und lebt in einem Pflegeheim in Toulon. Nabi Tajima, 1900 bis 2018 (117 Jahre), Japan – Die Japanerin wurde in einer kleinen Stadt auf der Insel Kyūshū geboren und hatte bei ihrem Tod 140 Nachkommen. Marie-Louise Meilleur, 1880 bis 1998 (117 Jahre), Kanada – Die Kanadierin französischer Herkunft wuchs in einem kleinen Dorf am Sankt-Lorenz-Strom in Québec auf, von wo sie nach dem Tod ihres Mannes wegzog. Violet Brown, 1900 bis 2017 (117 Jahre), Jamaika – Die Zuckerrohrbäuerin war nie ernsthaft krank, brauchte keine Lesebrille und las häufig. Emma Morano, 1899 bis 2017 (117 Jahre), Italien – Die Italienerin lebte zuletzt am Lago Maggiore, nahm keine Medikamente und ass jeden Tag zwei rohe Eier. Chiyo Miyako, 1901 bis 2018 (117 Jahre), Japan – Die Bewohnerin der japanischen Grossstadt Yokohama glaubte, das Rezept für ihr langes Leben sei es, Aal zu essen, Wein zu trinken und nicht zu rauchen. Misao Okawa, 1898 bis 2015 (117 Jahre), Japan – Als Gründe für ihr hohes Alter vermutete die Japanerin den Verzehr von Sushi und viel Schlaf.



Auf den Rängen elf und zwölf folgen eine Brasilianerin und eine Ecuadorianerin. Als ältester Mann nimmt Jiroemon Kimura derzeit den 21. Platz ein. Der Japaner lebte von 1897 bis 2013 (116 Jahre). (oli)

Laut dem japanischen Gesundheitsministerium sind im Inselstaat 86’510 Menschen 100-jährig oder älter, wie der «Guardian» berichtet. Den weitaus grössten Teil davon machen Frauen aus. Männer sind es davon etwa 10’000. Als die jährliche Umfrage 1963 zum ersten Mal durchgeführt wurde, gab es in Japan nur 153 Hundertjährige. Im Jahr 1998 war die Zahl auf mehr als 10’000 angestiegen.

Abo Auswahl 2021: Die Menschheit schrumpft Überbevölkerung? Von wegen! Die Lebenserwartung liegt in Japan auf einem Rekordhoch mit 87 Jahren bei Frauen und 81 Jahren bei Männern. Allerdings altert und schrumpft die Bevölkerung in Japan schneller als irgendwo sonst auf der Welt – ein Grund, warum immer mehr Rentnerinnen und Rentner arbeiten.

