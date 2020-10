Berner Wahlen 2020 – Sie will nach dem Pippi-Langstrumpf-Motto politisieren Simone Richner kandidiert für die Jungfreisinnigen für den Berner Gemeinderat. Sie will sich für die Gastroszene einsetzen – und ja keine Quotenfrau sein. Carole Güggi

Simone Richner (Jungfreisinnige) in der Bar Taube in der Altstadt – ihrem «erweiterten Wohnzimmer». Foto: Franziska Rothenbühler

Sie fährt mit dem Skateboard zur Arbeit, verbringt ihre Abende oftmals in den Bars oder Restaurants der Berner Altstadt – und will für die Jungfreisinnigen in den Gemeinderat. Passt das?