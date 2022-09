Von Kopf bis Fuss: Interview mit Alzheimerforscherin – «Sie werden oft ins soziale Abseits gedrängt» Antonella Santuccione Chadha setzt sich für geschlechtsspezifische Medizin ein – und erklärt ihre neue App, die Gehirnerkrankungen früh erkennen soll. Was sie antreibt. Silvia Aeschbach

Ihr fällt immer wieder auf, dass bei grossen Kampagnen für die Aufklärung von Krankheiten die Frauen vergessen gehen: Ärztin, Neurowissenschaftlerin und Alzheimerforscherin Antonella Santuccione Chadha. Foto: David Biedert

Die Bar des Luxushotels ist an diesem späten Vormittag im September beinahe leer. Über dem Zürichsee liegt leichter Nebel. Es nieselt. Die Zeichen stehen klar für den nahenden Herbst. Ganz vorne an der langen Theke sitzt eine Dame in einem modischen, rosafarbenen Zweiteiler – einem langen Plisseejupe und farblich passender Bluse, die dem trüben Wetter zu trotzen scheint.