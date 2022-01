Raumgestalterin Simona Hänzi – Sie weiss, was es braucht, um sich daheim wohlzufühlen Ausmisten ist die eine Leidenschaft der Thunerin Simona Hänzi. Farbe die andere. Was die beiden zusammen zu tun haben. Und welche Rolle Corona dabei spielt. Marco Zysset

Raumgestalterin Simona Hänzi aus Thun hilft Menschen beim Aufräumen und Gestalten ihrer Wohnung. Foto: PD/Andrea Rufener

«Das ist aber grosszügig hier.» Der weitläufige Wohn- und Essbereich in der Wohnung des Journalisten fällt Simona Hänzi sofort auf. Die langweiligen weissen Wände wahrscheinlich auch. Aber als freundlicher Gast behält sie diesen ersten Eindruck zunächst für sich. Dazu später mehr.

Simona Hänzi ist 33, lebt heute in Steffisburg. Sie ist in Thun aufgewachsen, hat zunächst bei einer Bank gearbeitet und sich vor zehn Jahren auf einer längeren Reise darauf zurückbesonnen, dass Kreativität und das Spiel mit den Farben ihre eigentliche Leidenschaft wären. «Ich habe nicht nur mein Jugendzimmer regelmässig umgestellt und neu gestrichen, sondern auch all meinen Mietwohnungen jeweils einen neuen Farb-Touch verpasst», sagt sie.