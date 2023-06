Ägypter fliehen übers Mittelmeer – «Sie warfen sich ins Meer, um Geld für ihre Kinder verdienen zu können» Angehörige von Opfern des Bootsunglücks erzählen, ihre Söhne und Männer hätten all ihren Besitz verkauft für eine bessere Zukunft in Europa. Was sie aus Ägypten treibt – und in die Lebensgefahr. Dunja Ramadan

«Sie haben ihre Seelen geopfert», sagt eine Mutter über ihren Sohn und seine Mitreisenden, die bei der Flüchtlingskatastrophe vor der griechischen Küste gestorben sind. Foto: AP

Im ägyptischen Nildelta nördlich von Kairo trauern immer noch Dutzende Familien um ihre Angehörigen. Von dort haben sich etliche junge Männer auf den Weg nach Europa gemacht – ihr Boot ist vor der griechischen Küste gekentert. Die Berichte der Überlebenden geben der griechischen Küstenwache die Schuld daran.

Warum die vielen, oft minderjährigen Ägypter ihrer Heimat den Rücken gekehrt haben, erfährt man von den Familien, die in diesen Tagen Interviews geben. Die Mutter eines Verstorbenen aus Sharqiyya etwa, dem östlichen Nildelta, sitzt im Schneidersitz auf dem Boden, ganz in Schwarz. «Mein Sohn Ahmed war ein Schreiner, aber hier gibt es keine Arbeit», berichtet sie auf Facebook. «Er sass nur herum. Was soll er schon machen?» Dann erzählt sie von ihrem Schicksal. Sie habe fünf Kinder als Halbwaisen grossgezogen, ihr ältester Sohn Mohamed Elsherkawy lebt seit einigen Jahren in Italien, er sucht nun nahe Athen nach seinem jüngeren Bruder. Bislang ohne Erfolg. (Podcast «Apropos»: Die vielen offenen Fragen um das gesunkene Boot im Mittelmeer)

Witwe und schwanger im sechsten Monat

Sie könne verstehen, warum diese Jungs losgezogen sind, alles verkauft haben, ihre Möbel, Waschmaschinen, das wenige, was sie hatten, um sich in Europa eine bessere Zukunft aufzubauen. «Sie haben ihre Seelen geopfert, sich ins Meer geworfen, damit sie Geld für ihre Kinder verdienen können», sagt die Mutter. Im Hintergrund lehnt eine junge Frau an der Wand, ihr Blick ist leer, einmal wischt sie sich mit dem Kopftuch die Tränen aus dem Gesicht. Sie ist jetzt Witwe. Und schwanger im sechsten Monat. (Lesen Sie die grosse Reportage über zwei Überlebende: «Jetzt bin ich wieder ich selbst», sagt Ahmad)

Auf dem gekenterten Flüchtlingsboot kamen viele Ägypterinnen und Ägypter zu Tode: Ein Vater hält sein Smartphone mit dem Bild seines Sohnes. Foto: AP

Es dauerte, bis die lokalen Medien über das Kentern des Flüchtlingsboots vor der griechischen Küste und die grosse Zahl der ägyptischen Passagiere an Bord berichteten. Illegale Migration wird in Ägypten nicht gerne gesehen, die bekannte TV-Moderatorin Lamis Elhadidy berichtet – nicht ohne einen Anflug von Stolz in der Stimme –, dass sich seit 2016 von der ägyptischen Küste kein Schiff mehr illegal nach Europa aufgemacht habe.

Auf der Website des ägyptischen Ministeriums für Auswanderung wird davor gewarnt, eindrücklich, etwa mit einem Totenkopf, gezeichnet in eine riesige Welle, die auf ein Flüchtlingsboot überzuschwappen droht. Dazu der Slogan: «Dein Leben ist wertvoll – wirf es nicht weg. Bevor du auswanderst, denk nach und lass dich beraten.» Daneben ist die Nummer einer Hotline angegeben.

Frontex meldet, die Migration über das zentrale Mittelmeer habe sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt.

Ägypten kämpft derzeit mit einer schweren Wirtschaftskrise, die das Land so noch nicht gesehen hat: Die ägyptische Währung verliert stetig an Wert, alles wird teurer, der Ukraine-Krieg hat unmittelbare Auswirkungen auf das Land am Nil, das von Getreideimporten abhängig ist.

Die Auslandverschuldung Ägyptens liegt mittlerweile um 147 Milliarden Franken, was 93 Prozent des Bruttoinlandprodukts entspricht. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung rasant. Viele Uni-Absolventen bewerben sich bei Firmen auf der Arabischen Halbinsel oder beantragen Visa in Staaten wie Kanada; weniger gut ausgebildete Ägypter wollen sich in Europa, meist als Tagelöhner, durchschlagen, dort genug ansparen, um zu heiraten, sich in der Heimat eine Wohnung zu kaufen.

Nach Angaben von Frontex, der europäischen Grenzschutzbehörde, hat sich die Migration über das zentrale Mittelmeer im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt. Nach den Menschen aus der Elfenbeinküste sind Ägypter hier die zweitgrösste Gruppe.

Sudanesen kommen, Ägypter gehen

Vergangene Woche erst war der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell in Kairo und traf dort den ägyptischen Aussenminister Sameh Shoukry. Natürlich ging es auch um Migration. Man müsse die «Anstrengungen verdoppeln, um einen nachhaltigen, humanen und sicheren Widerstand gegen die Migration zu schaffen», sagte Borrell in der ägyptischen Hauptstadt – und sicherte Ägypten 80 Millionen Euro für Grenzsicherung und den Kampf gegen Schmuggler zu. Ausserdem stellte Borrell Ägypten noch 20 Millionen Euro zur Verfügung, um die steigende Anzahl an Flüchtlingen aus dem Sudan zu beherbergen. Bislang sind 200’000 Menschen von dort ins Nachbarland Ägypten geflohen, die UNO rechnet bis Oktober mit mehr als einer Million Flüchtlingen.

Die UNO rechnet bis zum Oktober mit mehr als einer Million Flüchtlingen, die aus dem kriegsversehrten Sudan nach Ägypten migrieren: Eine Sudanesin winkt zum Abschied. Foto: Khaled Elfiqi (EPA)

Während die Sudanesen ins Land fliehen, wollen weiterhin viele Ägypter ihrer Heimat den Rücken kehren und Richtung Libyen ziehen. Die unabhängige ägyptische Nachrichtenseite «Mada Masr» hat mit zahlreichen Familien gesprochen, deren Kinder sich auf die gefährliche Reise gemacht hatten – viele von ihnen haben bestätigt, dass diese in die Fänge libyscher Schmugglerringe geraten waren. Nicht alle Familien wussten offenbar von den Ausreiseplänen ihrer Kinder, viele dachten, sie würden in Libyen nur nach Arbeit suchen. Um sie vor Zwangsarbeit oder sogar Prostitution in Libyen zu bewahren, mussten die Familien mehrere Tausend Dollar für die Überfahrt nach Europa bezahlen.

Von den bis zu 750 Passagieren haben nur 104 Menschen die Katastrophe von Pylos überlebt. 43 davon sind Ägypter, darunter fünf Minderjährige und 38 Männer im Alter von 20 bis 40 Jahren. Die griechischen Behörden haben neun von ihnen als mutmassliche Schleuser verhaftet. Dimitris Drakopoulos, der Pflichtverteidiger eines Angeklagten, sagte allerdings: «Mein Mandant bestreitet die Vorwürfe. Er sagt, er sei auch ein Opfer gewesen, auch er habe für den Transfer von Ägypten nach Italien einen beträchtlichen Betrag in ägyptischer Währung bezahlt.» Einer der Männer soll laut griechischen Medien zugegeben haben, Geld dafür erhalten zu haben, um während der Reise Arbeiten am Schiff vorzunehmen.

In den sozialen Netzwerken posten Verwandte derweil noch Bilder ihrer Liebsten, darauf lachen junge Männer in die Kamera, manche mit Flipflops am Strand, andere im Anzug auf einer Hochzeit. Die meisten bitten allerdings nur noch um die Leichen ihrer Angehörigen. Sie wollen sie wenigstens in Ägypten begraben.

