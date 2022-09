Trauer in der englischen Community – «Sie war immer da» Der Tod ihrer Königin berührt viele Engländerinnen und Engländer in Bern, auch wenn die Monarchie in ihrem Berner Alltag keine grosse Rolle spielte. Naomi Jones

Eine Engländerin und ihre Tochter fragen einen Mitarbeiter der britischen Botschaft in Bern, wo sie Blumen niederlegen können. Foto: Enrique Muñoz García

Die Fahne steht auf halbmast. Zu ihren Füssen liegen Blumen. Auch am Zaun der britischen Botschaft in Bern hat jemand Blumen und Grabkerzen niedergelegt. Die Engländerinnen und Engländer in Bern trauern um Queen Elizabeth II. Viele sind echt berührt.