Nachruf auf Raffaella Carrà – Sie war eine italienische Freiheitsikone Der Tod der italienischen Sängerin und Fernsehfrau Raffaella Carrà bewegt Italiener und Spanier gleichermassen. Sie hat Bigotterien bekämpft, mit Tabubrüchen. Oliver Meiler

Raffaella Carrà, die «Königin des Samstagabends», ist mit 78 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. Foto: Keystone

Wenn jemand wie Raffaella Carrà geht, dann fühlt sich das Wohnzimmer gleich etwas leerer und leiser an. So ergeht es den Italienern mehrerer Generationen und – durch einen Zufall der Historie – auch den Spaniern. Sie verlieren eine Ikone des Fernsehens, die «Königin des Samstagabends» in Pailletten und bunten Kleidern und, vor allem, eine freie Stimme gegen Tabus und Bigotterien. Der Tod von Raffaella Maria Roberta Pelloni alias Carrà aus Bologna löst so viel Beteiligung aus, dass nicht viel zur Verklärung fehlt.

Carrà war Sängerin, Tänzerin und Moderatorin, begonnen hatte sie aber als Schauspielerin. Mit acht Jahren spielte sie im ersten Film mit. Dann machte sie ernsthaftes Theater, grosse Stücke, ein Musical mit Marcello Mastroianni, als die staatliche Sendeanstalt Rai in den Sechzigern fand, sie würde ins Genre des Variété passen. Man gab ihr die Sendung «Canzonissima», eine fröhliche Musik- und Tanzshow. Sie war Gastgeberin und Protagonistin.