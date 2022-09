Nachruf auf Mariella Mehr – Sie war die «Jeanne d’Arc der Jenischen» Die Schweizer Autorin Mariella Mehr ist mit 74 Jahren gestorben. Sie gab Sprachlosen und Entmündigten eine Stimme. Alexander Sury

«Aus jeder Sicherheit verworfen»: Mariella Mehr (1947-2022), fotografiert 2018 in Zürich. Foto: Gaetan Bally/Keystone

In der Ausstellung «Jetzt wählen» in der Schweizerischen Nationalbibliothek war vor rund einem Jahr auch eine Karikatur des Schweizer Künstlers Max Läubli zu sehen. Er porträtierte die Autorin Mariella Mehr als unermüdliche «schlitzäugige Jeanne d’Arc der Jenischen»; mit ihrer spitzen Feder spiesst sie den Drachen namens «Kinder der Landstrasse» auf. Die Ausstellung fragte, wer sich in der Schweiz eine Stimme verschaffen konnte – und da durfte Mariella Mehr nicht fehlen, als Stimme der Sprachlosen, der Entmündigten.