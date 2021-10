Berner Pionierin der Geschäftswelt – Sie war Chefin als es noch kaum Chefinnen gab Die Bernerin Hedwig Vatter-Steiger geschäftete 41 Jahre lang erfolgreich in Zeiten, in denen Frauen an der Spitze eines Unternehmes eine Rarität waren. Stephan Künzi

Das Erbe von Hedwig Vatter-Steiger prägt das Bild der Berner Altstadt bis heute: Das markante Geschäftshaus an der Ecke Spitalgasse/Bärenplatz, in dem früher die Samenhandlung Vatter geschäftete. Foto: Franziska Rothenbühler

Hedwig Vatter-Steiger wusste, was sie wollte. Im Geschäftsleben genauso wie im Privaten: «Meine Grossmutter war das unbestrittene Oberhaupt der Familie», erinnert sich Thomas Vatter, ihr Nachfahre, der in den 1990er-Jahren als Bio-Supermarkt-Pionier selber bekannt wurde.

Dieser Charakterzug kam Hedwig Vatter-Steiger mehr als zugute, als sie 1927 mit gerade mal 37 Jahren Witwe wurde und vor der Frage stand, was aus dem Geschäft ihres Mannes werden sollte. Sie beschloss, in die Lücke zu springen und die Leitung der Samenhandlung G. R. Vatter gleich selber zu übernehmen. Wohl wissend, dass es damals in Bern höchst unüblich war, als Frau an der Spitze eines alteingesessenen Unternehmens zu stehen.