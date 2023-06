Publikumsmagnet Musical – Sie tanzen mit DJ Bobo und singen von psychischen Erkrankungen Wie wird man in der Schweiz eigentlich Musical-Star? Und was sucht das Genre immer öfter auf den Spielplänen von Theaterhäusern? Martina Hunziker

Die 17-jährige Naomi Graber ist eine der Ersten, die in zwei Jahren als eidgenössisch diplomierte Bühnentänzerinnen in die Welt des Showbusiness entlassen werden. Foto: Silas Zindel

Musical: Man denkt an den Broadway, ans Londoner West End, an jahrelang auf und ab gespielte und ausnahmslos ausverkaufte Produktionen. Man denkt an «Evita», «Cats» und «Grease» – und nicht zu vergessen an den Hitkomponisten Andrew Lloyd Webber.