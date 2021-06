Chefin der Nationalbibliothek tritt ab – Sie steuerte 16 Jahre das «Gedächtnis der Schweiz» Als Direktorin der Schweizer Nationalbibliothek stellte sich Marie-Christine Doffey dem digitalen Wandel. Doch wie konserviert man eine Flut von elektronischen Dokumenten? Alexander Sury

Seit 2005 die erste Direktorin der Nationalbibliothek: Marie-Christine Doffey. Foto: Barbara Héritier

Kaum haben wir uns zum Gespräch an den Tisch gesetzt, muss Marie Christine Doffey eine kleine Spinne in die Schranken weisen. Das Tier gleitet langsam von der Lampe über unseren Köpfen Richtung Tisch hinunter. Sie nimmt die Spinne vorsichtig in die Hand und entlässt sie auf dem Fenstersims ihres Arbeitszimmers wieder in die Freiheit. Die Präsenz von Spinnen ist bekanntlich der achtbeinige Beweis dafür, dass ein gutes Raumklima herrscht.

Allfällige Lorbeeren gibt sie aber sogleich an ihre rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter: «Als einzelne Person kann man noch so enthusiastisch sein, ohne ein tolles Team geht es nicht.» 16 Jahre lenkte die 63-jährige Freiburgerin von diesem Raum aus die Schweizerische Nationalbibliothek, das «Gedächtnis der Schweiz». Stolz sei sie auf diese Institution, sagt Doffey und fügt hinzu: «Schade, dass sie immer noch so wenig bekannt ist.» Die Nationalbibliothek im Kirchenfeldquartier, das unbekannte Wesen? «Leider wissen viele Menschen gar nicht, dass sich durch die Bestände der Nationalbibliothek nachvollziehen lässt, wie wir zu denjenigen geworden sind, die wir heute sind.»