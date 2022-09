Tagestipp: Experimentelles bei «Tonton» – Sie stellen ihre Kunst auf die Probe Improvisation für Aug und Ohr: In der Reihe «Tonton» trifft die Zürcher Klangkünstlerin Iokoi auf das Berner Künstlerinnenduo Lulu & Whiskey. Regula Fuchs

Mara Miccichè alias Iokoi erschafft träumerische Rundum-Erlebnisse. Foto: Lorenzo Pusterla

Die Arbeiten der Zürcherin Mara Miccichè alias Iokoi sind oft multisensorische Gesamtkunstwerke. Ausgehend vom Klang, kreierte sie etwa in «Tales of Another Felt Sense of Self» mit Licht, Geräusch, Video und Raumdüften ein träumerisches Rundum-Erlebnis. In Bern tritt Iokoi heute gemeinsam mit den Künstlerinnen Myriam Gallo und Yvonne Lanz auf. Als Duo Lulu & Whiskey hinterfragen die beiden herkömmliche Denkmuster in Kunst und Popkultur. Die Begegnung der drei Frauen geschieht im Rahmen von «Tonton», einer Reihe, die verschiedene Kulturschaffende improvisierend aufeinandertreffen lässt. (reg)

