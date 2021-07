Grande Dame der Übersetzung – Sie spürt Bücher wie einen Dolchstoss Zwischen Biel und Paris pendelt die Übersetzerin Yla von Dach. An Ruhestand denkt sie zum 75. Geburtstag und nach späten Lorbeeren noch nicht. Céline Graf

Am liebsten übersetzt sie eigensinnige Texte: Yla Margrit von Dach im Treppenhaus ihrer Bieler Altstadtwohnung. Foto: Franziska Rothenbühler

Kaum hat sie sich in ihrem Stammcafé hingesetzt, plaudert Yla von Dach mit der Kellnerin. Wie sie herausfinden, ist für beide Schweizerdeutsch die Muttersprache, zusammen reden sie aber jeweils Französisch. Je nachdem, was sich mit dem Gegenüber natürlicher anfühlt, wechseln sie die Sprache. «Das ist halt Biel.» Yla von Dach blickt die gepflasterte Gasse hinauf.

In der Bieler Altstadt wohnt und werkt die 75-Jährige in einer Einzimmerwohnung. Bücher füllen den Wandschrank, stapeln sich auf den Tischen und dem Sekretär, wo der Laptop steht, neben Blumenvasen, auf Regalen und sogar auf dem Klavierdeckel. Noch in Folie eingeschweisst ist ihr zuletzt übersetzter Roman, «Das grüne Auge» der mauritischen Autorin Nathacha Appanah. Die Geschichte um Flüchtlingskinder hat Yla von Dach sichtlich berührt, «ziemlich so», sagt sie und stösst sich einen imaginären Dolch in die Brust.