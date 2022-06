Die Stones in Mailand – Sie spielen wie ein offenes Messer So hart klangen sie noch nie. Und selten so gut. Die Rolling Stones traten gestern auf, als gäbe es kein Morgen. Bereits geht die Rede von einem Zusatzkonzert. Jean-Martin Büttner

Eine Band in Hochform: Ronnie Wood, Mick Jagger und Keith Richards sowie der neue Drummer Steve Jordan bei der Show im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand. Foto: Keystone

Während der Himmel uns einen Sturm androht und die Leute sich im Stadion mit der Ola-Welle unterhalten, stehe ich da, aufgeregt und patschnass in der drückend schwülen Hitze des längsten Tages. Und denke, es gibt sicher eine unglücklichere Kombination als einen 62-jährigen Kritiker, der darauf wartet, von fast 80-Jährigen mit Ekstase bedacht zu werden. Aber es fällt mir keine ein.

Und was ist, wenn sie sich blamieren – und damit auch uns, die wir sie verehren? Es gibt keine Garantie auf das Gelingen. Ich habe sie schon einmal im San Siro gesehen. Sie eröffneten eine verspätete Europatournee, Keith Richards hatte sich verletzt. Aber sie klangen nicht wie ein Anfang, sondern wie am Ende. Spielten ungenau, kraftlos und uninspiriert. Dabei hatte Italien eben die Fussball­weltmeisterschaft gewonnen, die Band bat zwei der Spieler auf die Bühne, aber die konnten auch nicht helfen. Ich dachte damals, das war es wohl mit dieser Band. Das war vor 16 Jahren.

Seither habe ich sie noch mehrmals gesehen und jedes Mal in grosser Form, nicht zuletzt bei ihrem letzten Schweizer Konzert vor fünf Jahren im Letzigrund. Aber was ist jetzt? Wer heute noch zugibt, dass er an ein Stones-Konzert gehen wird und sich seit Wochen darauf freut; wer mit Enttäuschung auf Micks Covid-Ergreifung reagierte und es nicht fassen kann, dass das Berner Konzert nicht stattfinden darf, weil die Young Boys an jedem möglichen Datum Fussball spielen wollen; wer dann auf Mailand ausweicht und erwartungsvoll in diesem tüppigen, riesigen Stadion steht – dem ist nicht mehr zu helfen. Ich weiss es doch.

Ein Gospel aus der Hölle

Dann, es muss so um die Viertel nach neun Uhr sein, zeigen die Bildschirme einen dankbaren Toten: Charlie Watts, der coole, durch nichts zu beeindruckende, immer perfekt angezogene Jazzmann am Schlagzeug, den alle liebten, das Publikum und die Band. Er starb im letzten Jahr mit 80 Jahren an Krebs. Mick Jagger wird später von Charlie reden und sagen, das sei die erste Tournee ohne ihn.

Eigentlich hätte die nicht stattfinden dürfen, die Stones ohne Charlie, das geht gar nicht. Hätte der Kranke seinen Kollegen nicht selber einen Drummer als Ersatz empfohlen. Charlie Watts hatte sich schon 1993 für den neuen Bassisten entschieden, der Bill Wyman ersetzte: Darryl Jones, der mit 20 Jahren bei Miles Davis gespielt hatte. Diesmal empfahl Charlie den schwarzen Schlagzeuger Steve Jordan. Der war früher in der Band von Keith Richards aktiv, produzierte dessen Platten und war auch mit eigenen Projekten unterwegs. So stellen zwei Afroamerikaner die Rhythmusgruppe der schwärzesten weissen Band von England.

Steve Jordan, der neue Schlagzeuger, treibt die Band vor sich her und jagt den Puls ihrer Musik hoch.

Das ist die Ausgangslage, als die Stones auf die Bühne kommen und loslegen mit «Street Fighting Man», dann «19th Nervous Breakdown» nachschieben und «Tumbling Dice» als Gospel aus der Hölle aufführen mithilfe von drei schwarzen Sängerinnen und dem langjährigen Back-up-Sänger Bernard Fowler. Und vom ersten Moment des Konzertes bis zu seinem Ende über zwei Stunden später muss man bis zu Georg Büchner zurückgehen, um das Erlebte auszudrücken. Und aus seinem Stück «Woyzeck» zitieren, der Geschichte eines Mannes, der gut sein will, der Raserei verfällt und seiner Marie den Hals durchschneidet. «Er läuft ja wie ein offenes Rasiermesser durch die Welt», sagt ein Offizier zu ihm, «man schneidet sich an ihm.» Genau so klingen die Stones an diesem Abend: wie ein offenes Klappmesser. Musik zum Schneiden.

Ich habe sie noch nie so hart gehört. Was entscheidend mit dem neuen Schlagzeuger zusammenhängt; Steve Jordan treibt die Band vor sich her und jagt den Puls ihrer Musik hoch. Und weil die Italiener nicht mitbekommen haben, dass bei Konzerten Dezibelgrenzen eingehalten werden müssen, klingen die Stones nicht nur hart, sondern auch laut. Von den 18 Konzerten, die ich mit ihnen zusammen erlebt habe, wird es auch eines der besten. Sie sind zwar nicht mehr 70, sondern Mick wird 80 im nächsten Jahr. Aber schon Pablo Casals, der grosse Cellist, bedauerte mit 93, nicht mehr 90 zu sein. Da sind also Verlängerungsmöglichkeiten gegeben.

Alles geben, aber nicht alles spielen

Warum bedeutet mir diese Band so viel? Warum füllen sie mit gegen achtzig noch die Stadien, bringen das San Siro zum Toben, machen die Leute froh und erfüllen ihre Wünsche zu ihren Bedingungen? Es gibt mehrere Antworten darauf, und alle klingen einfach: Sie machen einfach gerne Musik, das merkt man auch in Mailand wieder. Sie haben zahllose gute Songs geschrieben, bei den Proben spielen sie bis zu sechzig verschiedene ein und können auswählen.

Musik zum Schneiden: Die Rolling Stones in Mailand. Foto: Getty Images

Auf der Tournee bringen sie nur ein einziges neues Lied, das ist wahr, es ist die Pandemie-Nummer «Living in a Ghost Town». Der zweitjüngste Song an diesem Abend ist «Start Me Up» und über vierzig Jahre alt. Genau genommen noch älter, lag er doch vor dem damaligen Erscheinen jahrelang in einer Reggae-Variante herum. Aber wer ein solches Repertoire beisammenhat, bei dem ist egal, wie alt seine Lieder sind.

So fräsen die Stones durch ihr Material, Keith Richards spielt seine Gitarre wie eine Kettensäge, Mick Jagger fleht und schreit.

Vor allem haben die Engländer das Folgende von den schwarzen amerikanischen Künstlern gelernt, die sie verehren, den Bluesern wie Muddy Waters oder Howlin’ Wolf, dem Rock ’n’ Roller Chuck Berry, den Soulsängern Solomon Burke oder Ray Charles: Musik entwickelt ihr Verlangen aus dem Nichtgespielten, das man hörend dazuhalluziniert. «Spiele nie alle Töne einer Melodie, nur die wichtigen», hat Miles Davis gesagt, ein Meister der Andeutungen.

Das stimmt auch für die Stones. Keith ist ein Lakoniker in allem, auch in seinem Gitarrenspiel. Und Mick spielt als Sänger mit den Grenzen seiner Möglichkeiten, gerade das macht ihn so einzigartig. Auch an diesem Abend klingt seine Stimme stark und eigen, dazu rennt er über die Bühne, als müsse er uns zeigen, wie gut er noch drauf ist. Erst bei «Jumpin’ Jack Flash», dem letzten Song vor den Zugaben, droht ihm die Luft auszugehen.

So fräsen die Stones durch ihr Material. Keith spielt seine Gitarre wie eine Kettensäge, Ronnie Wood soliert beseelt dazu. Und dass die Band auch Balladen kann, zeigen zwei ihrer Stücke, die sie auf der laufenden Tour noch nie gespielt haben, «Dead Flowers» und «Wild Horses». Beide Songs sind aus dem «Sticky Fingers»-Album, beide entstanden unter dem Einfluss des Countrymusikers Gram Parsons, eines Freundes der Band.

Und beide Lieder machen vor, wie ergreifend die Stones auch mit diesem Genre umgehen können. Mick singt die Stücke ohne jede Ironie, und Keith singt auch mit, seine Stimme klingt wie ein absterbender Aussenbord­motor. Aber egal. «Chicken-Skin Music» nannte der Gitarrist Ry Cooder eines seiner Alben, auch er hat mit den Stones gespielt: Hühnerhautmusik.

Je dunkler die Nacht über das Stadion fällt, desto mehr verdüstert sich das Material. Am stärksten hört man das bei «Midnight Rambler», das ich noch nie so aufregend gehört habe. Die Stones spielen das Lied über den Würger von Boston mit sadistischer Langsamkeit, die Gitarristen dröhnen, Mick schreit und wispert, droht und fleht, als sei er Täter und Opfer zugleich. Im Mittelteil dann, die Bühne ist blutrot ausgeleuchtet, rettet er sich von der Gewalt in die Zärtlichkeit. Und stimmt «Come on in My Kitchen» an von Robert Johnson, das schutzsuchende, fragile Stück des schönen Bluesmanns aus Mississippi, der mit 27 Jahren von einem eifersüchtigen Ehemann vergiftet worden war.

Wie gefährlich eng es werden kann zwischen Nähe und Distanz, Liebe und Hass, machen die Stones dann bei «Gimme Shelter» wahr, ihrer Hymne der Hoffnung und der Verzweiflung, Mick singt im Duett mit der hemmungslosen Chanelle Haynes. Die Leinwand zeigt dazu die ukrainische Flagge und dann zerschossene Häuser, die dastehen wie Grabsteine. Der Krieg als Videoclip, das ist geschmacklos, geradezu obszön. Aber das Stück klingt dermassen eindringlich, formuliert seine einander widersprechenden Gefühle mit einer solchen Wucht, dass man die Szene durchgehen lässt, sie dauert auch nicht lange. Was für eine Band, was für ein Konzert. «Grazie», ruft Mick uns zu, «siete bellissimi.»

Und was soll ich jenen sagen, die in Bern vergeblich auf die Band gewartet haben? Fahren Sie nach Brüssel, Amsterdam oder London, verpassen Sie diese Tournee auf keinen Fall. Zumal die Stones, so geht in Deutschland das Gerücht, am Ende ihrer Tournee noch ein Konzert in Deutschland anhängen könnten, auch für die Berner Fans. Hingehen, Leute! Gerne nehme ich auch eure Sammelfrage auf, die sich jetzt aufdrängt. Und leite sie an die Musiker weiter. We have just one question, Gentlemen: Wann gehen Sie wieder auf Tour?

Jean-Martin Büttner studierte Psychologie, Psychopathologie und Anglistik und dissertierte über die Psychoanalyse der Rockmusik. Von 1984 an arbeitete er für den «Tages-Anzeiger» in den Ressorts Kultur, Inland, Hintergrund, Analyse sowie als Korrespondent. Seit Anfang 2021 schreibt er als freier Autor. Mehr Infos @jemab

Fehler gefunden?Jetzt melden.