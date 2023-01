Tagestipp: Frauenchor der Reitschule – Sie singen von Sinn und Unsinn Dieses Jahr setzt der Dichter und Spoken-Word-Künstler Jürg Halter den Frauenchor der Reitschule im Programm «Von Sinnen singen» in Szene. Regula Fuchs

Basisdemokratisch organisiert: Der Frauenchor der Reitschule. Foto: PD

Fast so lange, wie es die Reitschule gibt, gibt es auch den hauseigenen Frauenchor. Die Programme werden basisdemokratisch erarbeitet, und nach ungefähr einem Jahr Proben steht jeweils ein öffentlicher Auftritt an. Nun ist es wieder so weit: Im Programm «Von Sinnen singen» geht es gemäss Affiche um «Sinn und Unsinn». Für die musikalische Leitung sind Anke Held und Lisa Hasler zuständig, für die Inszenierung konnte man den Berner Dichter und Spoken-Word-Künstler Jürg Halter gewinnen. Angekündigt sind Lieder verschiedener Stilrichtungen und Sprachregionen. (reg)

Regula Fuchs schreibt über alles Mögliche in der Kultur und darüber hinaus - auch über Katzenleitern oder Klangkäse. Sie hat Germanistik, Theaterwissenschaft und Anglistik studiert und leitet das Ressort Kultur & Gesellschaft. Mehr Infos

