Die Posterboys der Berner Schwinger – Sie sind jung, böse und äusserst ambitioniert Fabian Staudenmann und Michael Wiget waren die Aufsteiger der Saison 2019 – dann kam Corona. Doch ausgerechnet während der Pandemie erhielten die beiden eine ausgezeichnete Chance. Marco Oppliger

2019 gewannen Fabian Staudenmann (links) und Michael Wiget am Eidgenössischen Schwingfest in Zug den Kranz. Nach dem frühen Höhepunkt wollen die beiden nun mehr. Foto: Christian Pfander

Ihre gemeinsame Geschichte beginnt im Mai 2016. Am Bernisch-Kantonalen Nachwuchsschwingertag triumphieren Fabian Staudenmann und Michael Wiget in der jeweiligen Altersklasse. Gesehen hätten sie sich zuvor das eine oder andere Mal, auch schon zusammen trainiert im Kader des Mittelländischen Schwingverbandes, so erzählt es Staudenmann. Doch von diesem Moment an wächst etwas zusammen – eine Freundschaft. Umso grösser ist die Freude bei beiden, als sie 2019 in Zug den eidgenössischen Kranz gewinnen, ihren bis anhin grössten Erfolg teilen können.

Staudenmann und Wiget sind gewissermassen die Posterboys der nächsten Generation von starken Berner Schwingern: jung, athletisch und modern. Staudenmann wird bald die Berufsmatur in Angriff nehmen und möchte danach studieren, Wiget absolviert an der Fernuniversität ein Jura-Studium.