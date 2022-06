Ureinwohner in Australien nach der Wahl – Sie sind fremd im eigenen Land Seit mehr als 200 Jahren kämpfen Australiens Ureinwohner um Anerkennung. Nun hat die neue Regierung versprochen, diese in der Verfassung festzuschreiben. Doch Richie Allan, Kämpfer für die Kultur der Aborigines, sagt: «Sie reden, um zu reden.» Thomas Hahn aus Canberra

Fordern die Anerkennung der an ihnen begangenen Verbrechen: Aborigines während eines Marsches im australischen Brisbane. Foto: Joshua Prieto (Getty)

Der Aborigine Richie Allan war noch ein Kind, als er zum ersten Mal merkte, dass mit seiner Heimat etwas nicht stimmte. «Das war, als wir zum Jagen gingen und unsere Eltern sagten, dass wir nicht über dieses und jenes Feld gehen dürfen, weil sie den weissen Menschen gehörten.» Er verstand das nicht. Sie waren doch in Walhallow, im alten Land der Kamilaroi, des Stammes, zu dem sein Vater gehörte. Einen kilometerweiten Umweg um die Felder mussten sie gehen, bis sie an der Stelle im Busch waren, an der sie jagen durften.