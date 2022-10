Tagestipp: «Land of Dreams» – Sie sammelt die Träume der Menschen «Land of Dreams» von Shirin Neshat ist ein surrealer Roadtrip durch ein Amerika der Zukunft.

«Die Grenze zwischen Traum und Realität ist sehr schmal»: In einem Amerika der Zukunft sammelt Simin, eine junge Frau mit iranischen Wurzeln, die Träume der Menschen. Denn das sogenannte Zensusbüro – die wichtigste Behörde der autoritären Regierung – entwickelt ein umfassendes Programm zur Kontrolle der Bürgerinnen und Bürger. Doch dann beginnt Simin, in die Rollen der Träumenden zu schlüpfen, auf Farsi nachzuspielen und auf Social Media zu teilen. Mit ihrem surrealen Roadtrip «Land of Dreams» entwirft Regisseurin Shirin Neshat («Women Without Men») ein satirisches Gegenstück zum American Dream. (xen)

