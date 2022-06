Spendenaktion in Burgdorf – Sie sammeln alte Computer für die Ukraine Flüchtling Stanislav Stepchuck tut sich mit Marc Wyss aus Burgdorf zusammen. Sie sammeln IT-Geräte, die in der Ukraine Mangelware sind. Gabriel Volken Beat Mathys (Foto)

Mithilfe von Marc Wyss (links) will Stanislav Stepchuck auch vom Ausland aus etwas für seine ukrainische Heimat machen. Foto: Beat Mathys

Eigentlich arbeitet Stanislav Stepchuck bei der ukrainischen IT-Firma iPeople in der Stadt Winnizja. Aber jetzt steht er in der Burgdorfer Filiale der Compu-Trade Wyss und macht mit dem dortigen Verantwortlichen Marc Wyss Computer für den Transport in sein Heimatland bereit.