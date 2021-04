Zweites Leben für Aare-Schlauchboote – Sie machen aus alten Gummibooten Rucksäcke Drei junge Bernerinnen und Berner wollen mit ihrem Start-up einen Beitrag gegen die Wegwerfmentalität leisten. Alle ihre in der Schweiz gefertigten DIesignprodukte trieben schon mal auf der Aare. Sarah Buser

Vom Gummiboot zum stylischen Rucksack: Gustavo Acho (32), Onaquel Herbas (26) und Maylawi Herbas (32) sammeln mit diesem Container ausgediente Schlauchboote und verarbeiten sie weiter. Foto: Adrian Moser

Jeden Sommer bleiben unzählige Gummiboote am Ufer der Aare, beim Marzilibad in den Containern oder auch achtlos bei einem der Ausstiege an der Aare liegen. Teilweise nur einmal genutzt landen sie praktisch ungebraucht im Müll.

Aus diesem Abfall haben sich drei junge Bernerinnen und Berner eine Geschäftsidee herausgefischt. Als sie zu dritt an einem Abend im Sommer 2018 die ganzen weggeworfenen Boote sahen, war die Idee vom eigenen Start-up Reboern geboren: Weggeworfene Schlauchboote zu schicken Taschen, Rucksäcken, Bauchtaschen und Turnsäcken umfunktionieren. Unterdessen haben die Unternehmer einen eigenen Container vom Amt für Entsorgung und Recycling der Stadt erhalten – den stellen sie bei der Dalmazibrücke hin und sammeln an warmen Sommertagen ausgediente Boote.