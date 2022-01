Gesamtschule in Eggiwil – Sie lernen in einer heilen Welt Auf Siehen werden neun Jahrgänge gemeinsam unterrichtet. Bald geht das Lehrerehepaar in Pension. Von seiner Nachfolge hängt die Zukunft der Gesamtschule ab. Susanne Graf

In der Gesamtschule Siehen findet der Sportunterricht bei fast jedem Wetter draussen statt. Foto: Beat Mathys

Siehen. Das ist ein Flecken in der Gemeinde Eggiwil, an dem die Sonne oft scheint, wenn im Tal unten der Nebel auf die Laune drückt. Er liegt fast 1000 Meter über Meer. Wer vom Dorf Eggiwil nach Schangnau oder auf den Schallenberg will, fährt eine kurvenreiche Strecke hinauf. Nach gut fünf Kilometern erreicht man die Ebene Siehen. Hier oben hat es neben ein paar Bauernhäusern und einem Restaurant auch ein Schulhaus.

Dort steht gerade Turnen auf dem Stundenplan. Aber die Kinder schwitzen nicht etwa in einer muffigen Turnhalle. Eine solche gibt es hier gar nicht. Bei ganz schlechtem Wetter stehe ihnen in der Zivilschutzanlage ein kleiner Raum zur Verfügung, sagt Lehrer Ruedi Wyss. Sportunterricht findet auf Siehen fast immer draussen statt.