Einblick in eine Öko-Familie – Sie leben radikal grün – und ganz schön inkonsequent Sie essen vegan, kaufen fast nichts neu und brauchen Stofflümpli anstatt Feuchtpapier. Wie eine Familie ihre Ambitionen an ein klimaneutrales Leben mit der Realität in Einklang bringt. Angela Barandun

Martina Iseli und Tobias Egger mit den beiden jüngeren Söhnen Levi (5) und Miro (8). Yuri (12) fehlt auf dem Bild. Foto: Christian Pfander

Es ist eine Szene, wie sie sich im Dezember tausendfach abspielt: Vater, Mutter, drei Kinder sitzen um den Küchentisch, ein Kerzli brennt. Alle sind im Pyjama, es fühlt sich an wie Sonntag. Die Familie ist gerade in Quarantäne. Vor sich haben Yuri (12), Miro (8) und Levi (5) ein Säckli aus grau-gemustertem Stoff, das der Familie als Adventskalender dient. So weit alles normal. Ausserordentlich ist das, was Yuri auspackt: ein Stück Gstaader Bergkäse mit Kräuterkruste.

Den Käse hat Miro für seinen grossen Bruder besorgt. Käse, Fleisch, Eier – das gibt es sonst nicht. Die Familie ernährt sich vegan, aus ökologischen Gründen. «Wir versuchen, so nachhaltig wie möglich zu leben», sagt Miros Mutter, Martina Iseli (41). Ein Auto hatten sie nie, vegan gegessen haben sie zum ersten Mal vor zehn Jahren – immer montags. Vor zwei Jahren haben sie komplett umgestellt.