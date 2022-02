Oberländer in «Auf und davon» – Sie leben ihren «American Dream» Marina Marrer und Mike Hostettler zogen von Reichenbach nach Florida, um ihren Traum zu leben: Sie haben geschuftet, gelitten und es geschafft. Und sie würden es wieder tun. Murielle Buchs

In ihrer neuen Heimat Florida fühlen sich die beiden Schweizer Auswanderer «rundum glücklich». Foto: PD/SRF

«Uns geht es richtig gut, und wir fühlen uns hier rundum glücklich.» So schlicht und erfreulich lautet die Bilanz von Marina Marrer und Mike Hostettler zwei Jahre nach ihrem Umzug in die USA. Im Februar 2020 packte das Paar in Reichenbach seine Siebensachen und wanderte nach Tampa an der Westküste Floridas aus, um dort ein Waffelrestaurant zu eröffnen.