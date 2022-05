Widerstand in Weissrussland – Sie kämpft im Schatten des Ukraine-Kriegs Für Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja ging es schon immer um viel: um ihr Land, ihren Mann, die Zukunft ihrer Kinder. Doch ihr Job ist noch viel schwieriger geworden. Frank Nienhuysen aus Vilnius

Ihr Volk sei gegen diesen Krieg, sagt die weissrussische Oppositionschefin Swetlana Tichanowskaja. Foto: Brendan Smialowski (AFP)

Abends wird es still, dann ist Flüsterzeit. Wenn Swetlana Tichanowskaja ihrer Tochter vor dem Schlafengehen etwas vorliest, wenn sie noch Fotos von ihrem Mann anschauen, die neben den Kinderzeichnungen an der Wand hängen. Sich an Badeausflüge erinnern. Wann sie sich wohl wiedersehen, alle zusammen – eines Tages.