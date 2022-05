Eine Berner Dolmetscherin erzählt – Sie ist das Sprachrohr für Opfer und Täter Vor Gericht übersetzt Maria Neversil aus Bern manchmal üble Dinge. Nach einem heftigen Prozesstag hilft nur noch: alles aus dem Körper schütteln. Sabine Gfeller

«Mit der Zeit verliert man den Glauben an das Gute im Menschen», sagt Maria Neversil, hier in ihrem Büro. Als Gegenpol zu ihren Einsätzen vor Gericht dolmetscht sie etwa auch bei Eheschliessungen. Foto: Nicole Philipp

Schwarze Wände umgeben sie in ihrem Büro an der Belpstrasse in Bern. Düstere Worte übersetzt sie im Gerichtssaal. Der Berufsalltag der Dolmetscherin Maria Neversil ist geprägt von Themen wie Drogenhandel, Raub, häuslicher Gewalt oder Vergewaltigung. Bei den Polizei- und Justizbehörden dolmetscht sie sowohl den Täter, die Täterin als auch das Opfer. Alles aus der Ich-Perspektive. Was tut das mit ihr?