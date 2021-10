Pflegefamilie für Kinder in Not – Sie holen die Kinder vom Polizeiposten ab Die Familie Krieg nimmt seit fünf Jahren Pflegekinder in Krisensituationen bei sich auf: Sie hat dabei viel erlebt – und auch schon Angst vor verzweifelten Vätern gehabt. Alessandra Paone , Philippe Reichen

Georges und Stefanie Krieg mit ihren leiblichen Kindern Etienne (l.v. Georges) und Jonin und den drei Pflegekindern Rayann, Stephan und Louis (v.l.) in ihrem Haus in Kilchberg. Tochter Sophie fehlt auf dem Bild. Foto: Lucia Hunziker

Beim vierjährigen Louis musste es schnell gehen. «Er wurde notfallmässig vor zwei Tagen bei uns platziert, ich habe ihn aber erst vor einer Viertelstunde kennen gelernt», sagt Georges Krieg. In den letzten Tagen sei er beruflich stark eingebunden gewesen und habe die Kinder darum nur schlafend erlebt. Der 51-Jährige steht draussen vor seinem Haus, im Arm der einjährige Rayann, ein weiteres Pflegekind. Louis heisst in Wirklichkeit anders. Zu seinem Schutz wird sein richtiger Name hier aber nicht genannt.

Georges Krieg und seine Frau Stefanie sind seit bald fünf Jahren Krisenpflegeeltern – sie nehmen kurzfristig Kinder bei sich auf, die nicht mehr zu Hause wohnen können. Sie leben mit ihren drei Kindern und den aktuell drei Pflegekindern in Kilchberg, einem kleinen, abgelegenen Dorf im Baselbieter Tafeljura. «Nachdem Etienne, unser drittes Kind, gesund zur Welt gekommen war, hatte ich das Bedürfnis, etwas an die Gesellschaft zurückzugeben, einen Beitrag zu leisten», sagt Stefanie Krieg.