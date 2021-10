Angelica Moser und ihr Horrorsturz – Sie hatte das Glück, das ihrer Freundin fehlte Die Leichtathletin verletzte sich schwer, als ihr Stab im Training unvermittelt brach. Nach zwei Monaten spricht sie nun erstmals über den fürchterlichen Unfall. Monica Schneider

Auf Kopf und Rücken gestürzt: Stabspringerin Angelica Moser (24). Foto: Ela Çelik

Angelica Moser sagt, sie wisse noch relativ viel von diesem Sprung. Zwölf Schritte Anlauf, der Absprung, das Aufrollen in die Höhe, «und dänn häts de Stab verbutzt!». An den Ton kann sie sich nicht erinnern, an den freien Fall auch nicht. Aber, und sie erzählt das ganz nüchtern, «ich konnte den Absturz relativ gut auffangen». Ihre Trainerin Nicole Büchler, einst selber Stabhochspringerin, hat den Unfall auf Video aufgenommen.

Der Unglückssprung von Magglingen. Video: ZVG

Es ist Dienstag, der 10. August, und es herrscht Ausnahmezustand auf der Trainingsanlage in Magglingen, erst kommt die Ambulanz, dann die Rega. Die Olympischen Spiele sind am Wochenende zu Ende gegangen, Moser ist schon seit ein paar Tagen zurück in der Schweiz. Der Wettkampf in Tokio ist ihr misslungen, sie hat die Finalqualifikation verpasst. Die Enttäuschung war gross, die überschüssige Energie auch. Deshalb trainierte sie in Japan schon am Tag danach wieder – weitermachen, es kommen neue Herausforderungen. Sie kehrte heim und zog bereits ein paar Tage später Richtung Magglingen.