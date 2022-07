Serie «Inkognito» – Sie hat nie über ihre Kunst gesprochen und wollte keine Werke verkaufen Wie heisst die Berner Künstlerin, die erst zu ihrem 85. Geburtstag aus der Verborgenheit auftauchte und einen Blick auf ihr Oeuvre erlaubte? Alexander Sury

Die gesuchte Künstlerin verweigerte sich dem Kunstbetrieb. Ihre sechs Kinder hatten für sie Priorität. Foto: zvg

Mehr als ein halbes Jahrhundert lebten sie zusammen in einem Schloss an einem See, bis zu ihrem Tod 2016. Zu ihrem 85. Geburtstag machte ihr der Ehemann ein Geschenk: eine Ausstellung im grössten Museum der Hauptstadt. Der Ehemann ist übrigens selber ein Künstler, dazu noch Verleger und Cartoonist. Aber von ihm ist hier nicht die Rede.