Die Bernerinnen vor dem Playoff – Sie hat Grosses vor mit den YB-Frauen Sandra Betschart verfolgt als General Manager hohe Ziele. Die 33-Jährige will professionelle Bedingungen schaffen und sportlich wieder zu den Spitzenteams aufschliessen. Ueli Moser

Sandra Betschart möchte den YB-Spielerinnen bessere Perspektiven bieten. Foto: Nicole Philipp

Gemessen an Titeln waren die Berner Fussballerinnen (total 26) bislang erfolgreicher als die Männer der Young Boys (22). Während Letztere nach vier Meistertiteln in Folge erst in der laufenden Saison wieder einmal aus der Erfolgsspur gerieten, ist dies beim anderen Geschlecht schon seit längerem der Fall. Der letzte Titel der Frauen liegt bereits elf Jahre zurück, das letzte Double sogar schon 21. Zwar hatte im vergangenen Sommer ein unerwarteter dritter Schlussrang resultiert – ein zwiespältiger Erfolg allerdings: Danach waren die besten YB-Akteurinnen nämlich heftig umworben, und schliesslich wechselte mehr als ein halbes Dutzend von ihnen zu Clubs, die ihnen bessere Perspektiven bieten konnten. So beendeten die Bernerinnen die diesjährige Qualifikation auf dem ernüchternden siebten Rang.