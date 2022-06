Platinum Jubilee von Elizabeth II – «Sie hat es wirklich verdient, dass wir sie feiern» Das Thronjubiläum ist für viele Briten vor allem eine Gelegenheit, ihrer Königin nach siebzig langen Jahren im Amt Anerkennung zu zollen. Und – natürlich – sich ein langes Wochenende lang an diversen Partys zu vergnügen. Peter Nonnenmacher London

«Etwas wie sie gibt es sonst nirgendwo»: Queen Elizabeth II auf dem Balkon des Buckingham Place (2. Juni 2022). Foto: Jonathan Brady (AP, Keystone)

«Die Königin ist ganz prima», sagt ein kleines Mädchen namens Judy beim Jubiläumspicknick in Londons Bishops Park, an der Themse, nicht weit von Putney Bridge. «Sie ist aber auch sehr, sehr alt.»

Der Gemeinderat hat sich ganz schön Mühe gegeben, hier in Fulham. Ein paar Hundert Menschen sind der Einladung an diesem Samstag gefolgt. Essensstände und Spiele gibt es, und auf einer Seite des Parks ist eine gigantische Leinwand aufgestellt, auf der am Abend das Konzert vom Buckingham-Palast live übertragen werden soll. In den anliegenden Strassen bereitet man Strassenfeste für den Sonntag vor.