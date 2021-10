Doku über Velvet Underground – Sie hassten alle und auch sich selber In seiner grossartigen Dokumentation feiert Regisseur Todd Haynes die Velvet Underground. «Sie faszinierten mich schon immer», sagt er im Gespräch. Jean-Martin Büttner

The Velvet Underground: Maureen Tucker, John Cale, Sterling Morrison, Lou Reed (von links). Foto: Apple TV+

Dass er es sich leicht gemacht hätte in seiner Karriere, dass er den schnellen Weg gesucht und die leichte Lösung gefunden hätte: Man kann es ihm wirklich nicht vorwerfen. Todd Haynes, der 60-jährige Kalifornier aus Los Angeles, als Regisseur seit vierzig Jahren unterwegs, ein Kämpfer für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transmenschen, unterhält neben dem Filmen eine zweite Leidenschaft: die Musik.

Abwesende in der Mitte

Und als habe er zu viel Respekt vor den Gefühlen, welche die Musik, die Musikerinnen und Musiker bei ihm auslösen, nähert er sich ihnen meist über Umwege, an denen andere längst gescheitert wären. Am eindrücklichsten zeigt sich das bei seinem kühnsten Projekt von vielen, dem Episodenfilm «I’m Not There» von 2007, der zwar von Bob Dylan handelt, in dem Dylan aber nicht auftritt, sondern von Schauspielerinnen und Schauspielern gespielt wird, darunter Cate Blanchett.