Rassismus in Brasilien – «Sie haben meinen Sohn getötet, weil er schwarz war» Ein junger Einwanderer aus dem Kongo wird in Rio brutal zu Tode geprügelt. Nun diskutiert das Land über den Rassismus, den sich viele Brasilianer aber nicht eingestehen wollen. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Obwohl ein grosser Teil der brasilianischen Bevölkerung auch afrikanische Wurzeln hat, ist Rassismus immer noch weit verbreitet: Kongolesische Jugendliche in Rio de Janeiro. Fabio Teixeira/Anadolu Agency/Getty

Es war schon gegen 22.30 Uhr, als es am 24. Januar an einem Strandkiosk in Rio de Janeiro zu einem Streit kam. Ein Verkäufer diskutierte mit einem Mitarbeiter, es ging wohl um den Lohn für mehrere Tage Arbeit. Moïse Mugenyi Kabagambe, der junge Mitarbeiter, habe dieses Geld an jenem Abend einfordern wollen, so stellt es seine Familie heute dar. Rund 200 Real soll ihm sein Arbeitgeber noch geschuldet haben, umgerechnet weniger als 40 Franken, nicht viel, aber Kabagambe brauchte den Lohn.