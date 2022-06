Neuer Film vom Theater Hora – Sie haben den Mut, anders zu sein Die Horas unternehmen in ihrem ersten Film eine Reise in die eigene Zukunft. Einblicke in das Leben von Menschen, die in ihrer Arbeit einzigartig sind. Stefan Busz

Willkommen bei den Horas. Ihr Planet ist ein ganz besonderer. Foto: Heta Multanen

Sie ist die Reiseführerin in ein Gebiet, das wir noch nicht kennen. Die Schauspielerin Fabienne Villiger sitzt auf einer Bank vor dem Restaurant Ziegel oh Lac bei der Roten Fabrik in Zürich. Wir fragen nach ihrer Rolle im neuen Hora-Film. Ihre Antwort: «Ich bin ein trauriger Roboter.»