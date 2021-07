Mountainbike-Nation Schweiz – Sie gewinnen und gewinnen – aber das übertrifft alles Gold, Silber, Bronze: Einmal mehr sorgt die Schweiz im Mountainbike für Aufsehen. Die Bilanz in diesem Sport ist eindrücklich – längst nicht nur bei Olympia. David Wiederkehr

Freude pur – und mittendrin die Medaillengewinnerinnen: Die Schweizer Delegation feiert mit Sina Frei, Jolanda Neff und Linda Indergand (in der Mitte unten, von links nach rechts). Foto: Christophe Ena (AP Photo/Keystone)

Corona hin, Schutzmassnahmen her – in diesem Moment musste ein klein bisschen Meuterei ganz einfach sein. Kurz nach der Vergabe der Medaillen stürmte die gesamte Schweizer Delegation im Zielbereich das Podest, und auf Geheiss von Nationaltrainer Edi Telser nahmen sich alle die Maske vom Gesicht. Strahlten für die überraschten Fotografen.

«Wir sind ja alle in derselben Bubble», entschuldigte sich Olympiasiegerin Jolanda Neff danach lachend für die Revolte. Und da, in dieser Bubble der Geimpften und Getesteten, bleiben auch diese Medaillen: Gold für die Schweiz, Silber für die Schweiz, Bronze für die Schweiz. Der erste Dreifachsieg an Sommerspielen seit 1936, der dritte überhaupt in der Geschichte des Landes – der erste von Frauen. Was für ein Tag!