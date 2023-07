Schweizer Multitalent – Sie findet Velofahren langweilig – bis ein Rückschlag sie in den Sattel zwingt Elise Chabbey war im Kajak an Olympia, arbeitete als Ärztin und fliegt nun den Berg hoch wie keine andere Schweizerin. Ihr nächstes Ziel: das gepunktete Trikot bei der Tour de France. Anna Baumgartner

Sie muss sich einfach bewegen: Elise Chabbey. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Das Velo muss sie im Auge haben. Elise Chabbey hat ihr mattschwarzes Canyon vor der Tür des Cafés parkiert. Sie bestellt einen Tee, nimmt den Helm ab, setzt sich hin und beginnt zu erzählen. Über ihre Erfahrung an den Olympischen Spielen in London, über die Arbeit auf den Covid-Stationen im Genfer Universitätsspital. Aber vor allem darüber, wie sie heute in einem Sport brilliert, den sie vor einigen Jahren noch todlangweilig fand.