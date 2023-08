Stadtpersonal mit vielen Absenzen – Sie fehlen – und niemand weiss genau warum Falsche Anreize, mangelnde Leistungskultur oder gar ein Führungsproblem? Dass Angestellte der Stadt Bern oft krank sind, löst Diskussionen aus. Simon Wälti

Leere Arbeitsplätze: In der Berner Stadtverwaltung sind im letzten Jahr die Absenzen gestiegen. (Symbolbild) Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Die Angestellten der Stadt Bern haben hohe Absenzen. Beinahe 12 Tage waren sie letztes Jahr im Schnitt krank, deutlich mehr als das Personal von Bund und Kanton. Die Differenz ist markant: Zur Bundesverwaltung beträgt sie fast dreieinhalb Tage. SP-Gemeinderat Michael Aebersold als oberster Personalverantwortlicher sagte dazu: «Eine Rolle dürfte spielen, dass die Stadt eine im Vergleich zu anderen Arbeitgebenden aussergewöhnlich lange Lohnfortzahlungsdauer und Sperrfrist für Kündigungen aufweist.» Es sei nicht möglich, das Anstellungsverhältnis während der Dauer der Lohnfortzahlung zu beenden. Solche Fälle drücken den Durchschnitt nach oben.

Die Zahlen für das Jahr 2022, die diese Zeitung am Montag publiziert hat, werfen die Frage auf: Setzt die Stadt Bern falsche Anreize? Werden die Bedingungen durch die Arbeitnehmenden allenfalls sogar ausgenutzt? Dies verneint Aebersold: «Die attraktiven städtischen Anstellungsbedingungen sind sicher kein Anreiz, dass städtische Mitarbeitende krank werden.» Die Stadt stehe als soziale Arbeitgeberin in der Pflicht, eine gute Lohnfortzahlung bei Krankheit zu gewährleisten.

Gemeinderat Michael Aebersold (SP) anerkennt einen klaren Handlungsbedarf. Foto: Franziska Rothenbühler

Plausibel erklären kann die Stadt die Differenz zur Privatwirtschaft und zu anderen öffentlichen Verwaltungen jedoch nicht. Die Gründe für die Absenzen werden nicht systematisch erfasst. Die Zahlen je Direktion wiederum gibt die Stadt nicht bekannt. Es ist auch nicht klar, wie gross die Auswirkung von Langzeitfällen auf die Statistik ist.

Für die «falschen Leute» attraktiv?

Ein Insider sagt, in der Verwaltung greife eine Laisser-faire-Haltung um sich. Das Leistungsprinzip werde kleingeschrieben. Zusätzliche Ferien und Freitage seien für die «falschen» Leute attraktiv. Der langjährige Stadtangestellte, der anonym bleiben will, würde das System lieber umdrehen, nach der Formel: «Weniger Ferien, dafür mehr Lohn.» Denn trotz der hohen Sozialleistungen leide die Stadtverwaltung am Fachkräftemangel. Wer als Vorgesetzter auf Leistung poche, werde kritisiert und gelte als zu wenig empathisch.



«Die Stadt stellt mehr Mitarbeitende ein, die anderenorts nicht so gute Chancen hätten.» Adrian Ritz, Professor Universität Bern

Für Professor Adrian Ritz vom Kompetenzzentrum für Public Management der Universität Bern stehen jedoch andere Ursachen im Vordergrund: «Die Stadt Bern nimmt auf dem Arbeitsmarkt im Vergleich mit Bund und Kanton eine zusätzliche Rolle ein: Sie stellt mehr Mitarbeitende ein, die anderenorts nicht so gute Chancen hätten.» Die Integration habe einen hohen Stellenwert, was aber zu Überforderungen und Absenzen führen könne.

Die tiefere Absenzenquote beim Bund erklärt Ritz so: «In der Bundesverwaltung ist der Anteil von Bürojobs höher, es gibt weniger physisch herausfordernde Tätigkeiten, und die Arbeitsbedingungen sind sehr gut.» Bei der Stadt hat es etwa Stellen bei der Kehrichtabfuhr und beim Recycling. Akademikerstellen geniessen oft mehr Freiraum und «damit lasse sich auch die Work-Life-Balance besser organisieren», sagt Ritz. Das hat positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden. Auch die Corona-Pandemie hat wohl nachgewirkt. «Es ist zudem möglich, dass man heute bei ersten Erkältungssymptomen der Arbeit eher fernbleibt, doch das wird sich wieder einpendeln.»

Die Konkurrenz durch Bund und bundesnahe Unternehmen wie Swisscom und Post bezeichnet Ritz als hart. «Das saugt qualifizierte Leute ab. Für die Stadt ist es nicht möglich, bei den Löhnen mitzuhalten.» Es gehöre zu den Aufgaben der Vorgesetzten in der Verwaltung, eine Leistungskultur zu etablieren. Gegenüber der Privatwirtschaft seien die Löhne aber ausser im oberen Kaderbereich konkurrenzfähig. Es gelte aber, das Gesamtpaket zu betrachten: Dazu gehörten neben dem Lohn auch «immaterielle Anreize».

Allerdings: Auch wenn es zum Teil Erklärungen für die Differenz gibt, empfiehlt Ritz: «Das Ausmass des Unterschieds ist doch beträchtlich. Darum sollten die Ursachen genauer untersucht werden.»

Stress und schwelende Konflikte

Unabhängig davon, welcher Natur die Gründe für die hohen Absenzen letztlich sind, so können diese Abwesenheiten eine Negativspirale in Gang setzen: Für die am Arbeitsplatz «Ausharrenden» steigen Arbeitsbelastung und Stress, mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf ihre Gesundheit. Unter Umständen entschliessen sich diese auch für einen Stellenwechsel.

In Leserkommentaren wird vermutet, dass die attraktiven Anstellungsbedingungen dazu führen, dass problematische Arbeitnehmende gar nicht entlassen werden könnten. So komme es zu schwelenden Konflikten.

«Ein derartiger goldener Fallschirm auf Kosten der Steuerzahlenden bricht alle Rekorde.» Sibyl Eigenmann (Die Mitte)

Angesprochen ist damit der extreme Fall eines Amtsleiters, den diese Zeitung publik machte: Bei diesem führen Krankheit, Freistellung bis Juli 2024 und anschliessende Frühpensionierung mit 61 Jahren dazu, dass er quasi mit 59 Jahren in Pension gehen konnte. Mitte-Stadt- und -Grossrätin Sibyl Eigenmann spricht von einem Skandal. «Ein derartiger goldener Fallschirm auf Kosten der Steuerzahlenden bricht alle Rekorde.» Um wie viel Geld es genau geht, gab die Stadt nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, dass die Gesamtkosten für die ganze Zeitspanne deutlich über einer halben Million Franken liegen.



Für Mitte-Politikerin Sibyl Eigenmann verfügen die Gewerkschaften in der Stadt Bern über zu viel Macht. Foto: Franziska Rothenbühler

Durch die weitere Verbesserung der Anstellungsbedingungen mit dem revidierten Personalreglement laufe die Stadt in «ein Desaster», kritisiert Eigenmann. «Die Jobsicherheit zieht die Leute an, man muss nicht noch zusätzlich ihre Privilegien ausbauen.» Im Unterschied zur Privatwirtschaft sei es praktisch nicht möglich, jemandem zu kündigen. Zudem steige der Lohn automatisch von Jahr zu Jahr. Diese Kombination gebe es nur in den Verwaltungen. «Die Gewerkschaften haben in der Stadt Bern zu viel Macht», sagt die Mitte-Politikerin.

«Aufgrund guter Arbeitsbedingungen auf Missbrauch zu schliessen, ist komplett fehl am Platz.» Lena Allenspach, Co-Präsidentin der SP Stadt Bern

Die Vermutung, dass städtische Angestellte bei kleinen «Wehwehchen» einen Krankheitstag einziehen, wird von linker und gewerkschaftlicher Seite als Unterstellung zurückgewiesen. So sagt etwa SP-Co-Präsidentin Lena Allenspach: «Aufgrund guter Arbeitsbedingungen auf Missbrauch zu schliessen, ist komplett fehl am Platz.» Die Erhöhung der Lohnfortzahlung auf 730 Tage sei «längst überfällig» gewesen.

Die überdurchschnittlichen Krankheitsabsenzen seien seit Jahren bekannt, sagt Allenspach. Die Stadt müsse diese ernst nehmen. «Die Gesundheit der Angestellten gerät immer stärker unter Druck. Das lässt sich in verschiedenen Branchen beobachten.»

VPOD sieht Problem beim Gemeinderat

Die Gewerkschaft VPOD Stadt Bern sieht keinen Zusammenhang zwischen dem arbeitnehmerfreundlichen Personalreglement und den hohen Entschädigungen für den freigestellten Amtsleiter. «Dies ist vielmehr auf eine Führungsschwäche des Gemeinderats zurückzuführen», sagt VPOD-Regionalsekretär Michel Berger. Er sei störend», wenn nun das Reglement als Grund angesehen werde, insbesondere da die neuen Bestimmungen gar noch nicht in Kraft seien.

Berger glaubt nicht, dass die Höhe der Absenzen auf eine niedrige Arbeitsmoral beim Stadtpersonal schliessen lässt: «Der Grossteil der städtischen Angestellten ist sehr engagiert und dienstleistungsorientiert.» Die Gewerkschaft verlangt seit langem, dass das Case-Management verstärkt wird, um erkrankte Personen besser zu integrieren. Dieses erfolge bisher jedoch nicht systematisch, sagt Berger.

