Behörden sind überrascht – «Sie dürfen bleiben, solange sie wollen»: Gastfamilien übertreffen Erwartungen Die meisten Gastgeber würden ihr Engagement nach drei Monaten beenden, dachten die Behörden. Doch viele sind bereit, Geflüchtete länger zu beherbergen. Zum Beispiel Familie Geiger. Charlotte Walser

Anise und Christian Geiger in ihrem Haus im aargauischen Hausen. Sie haben eine Ukrainerin und deren Sohn aufgenommen. Foto: Silas Zindel

Als sie davon hörte, dass Gastfamilien für ukrainische Flüchtlinge gesucht werden, dachte Anise Geiger sofort darüber nach, sich zu melden. Im Stillen. Auch ihr Mann Christian Geiger studierte daran herum, ebenfalls im Stillen. Als die beiden es schliesslich ansprachen, stellten sie fest: Sie waren zur selben Entscheidung gekommen.

Anise und Christian Geiger leben mit ihrer Tochter und ihrem Sohn im Alter von 18 und 20 Jahren in einem Einfamilienhaus in Hausen AG. Anise führt ein kleines Café, Christian ist IT-Spezialist und nebenamtlich Pastor in einer Freikirche. «Wir haben Platz, uns geht es gut», sagt Christian Geiger. «Da können wir uns auch einmal ein bisschen einschränken.»

Nur ein Hype, eine Übergangslösung?

So wie die Geigers dachten viele: Zehntausende meldeten sich nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine als Gastfamilie für ukrainische Flüchtlinge. Die Behörden waren zunächst skeptisch. Sie befürchteten, die Solidarität könnte von kurzer Dauer sein, ein Hype ohne nachhaltige Wirkung.

Gastfamilien seien eher eine Übergangslösung, sagte Nathalie Barthoulot, die Präsidentin der Sozialdirektorenkonferenz, im Frühjahr. In manchen Fällen möge das Zusammenleben vielleicht auch länger als drei Monate funktionieren. «Aber das wird vermutlich nicht die Mehrheit sein.» Vor den Sommerferien machte sich in den Kantonen eine gewisse Nervosität breit. Was, wenn die Gastfamilien nun genug haben?

Doch bisher hat sich die Befürchtung nicht bewahrheitet. Rund 60 Prozent der Flüchtlinge aus der Ukraine sind gemäss einer Erhebung der Sozialdirektorenkonferenz privat untergebracht, das sind etwa 40’000 Personen. Bis vor den Sommerferien mussten nur zwischen 5 und 10 Prozent umplatziert werden. «Viele Gastfamilien behalten die Leute länger als erwartet», sagte der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr im Juli.

«Die Panik vor der Sommerpause war übertrieben.» Miriam Behrens, Direktorin der Schweizerischen Flüchtlingshilfe

Im Juli und im August sei keine Zunahme der Umplatzierungen zu beobachten gewesen, heisst es in mehreren angefragten Kantonen und bei Hilfswerken, die Gastfamilien betreuen. Der Kanton Basel-Stadt schreibt: «Uns sind nur vereinzelt Fälle bekannt, wo das Verhältnis schon nach drei Monaten oder gar früher geendet hat.» Auch in den letzten Wochen seien nur einzelne Flüchtlinge umplatziert worden, weit weniger als 5 bis 10 Prozent. «Bisher sind wir im positiven Sinne überrascht, wie stabil viele Gastfamilienverhältnisse sind.» Der Kanton Genf hält fest, das Engagement sei bemerkenswert.

Im Kanton Aargau nahm der Anteil an Privatunterkünften zwar ab Juni stetig ab. Derzeit liegt er aber immer noch bei 64 Prozent. Rund 2800 Flüchtlinge sind privat untergebracht. Im Kanton Zug, wo rund 500 Personen privat untergebracht sind, erhält Caritas pro Woche nur eine bis zwei Anfragen für eine Umplatzierung in eine neue Gastfamilie.

Miriam Behrens, Direktorin der Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH), überrascht das nicht. «Die Panik vor der Sommerpause war übertrieben», sagt sie. Natürlich gebe es Familien, bei denen das Gastverhältnis nach ein paar Monaten ende. Einige Familien wollten die Wohnung wieder für sich allein haben, das sei verständlich. Ein Teil der Flüchtlinge finde eigene Wohnungen. Und manchmal seien es auch Konflikte, die zu einer Auflösung führten. Gemessen an der Zahl der Gastfamilien seien das aber wenige Fälle.

Die Chancen auf ein Gelingen sind laut SFH dann am besten, wenn die Vermittlung sorgfältig erfolgt und die Gastfamilien begleitet werden, etwa durch Hilfswerke wie Caritas oder durch die kantonalen Sozialdienste. Das sei noch nicht überall der Fall, sagt Behrens. Dass in Städten, wo sich viele Gastfamilien und Flüchtlinge auf eigene Faust gefunden hätten – etwa über Facebook oder Bekannte – mehr Umplatzierungen nötig seien, sei kein Zufall. Würden die Familien professionell begleitet, seien sie auch eher für ein längeres Engagement bereit.

«Das Zusammenleben ist eine Bereicherung.» Anise Geiger

Familie Geiger aus dem aargauischen Hausen ist für ein längeres Engagement bereit. Seit Mai wohnen bei ihr eine Ukrainerin und ihr 13-jähriger Sohn – und das bleibt vorläufig so. «Sie dürfen bleiben, solange sie wollen», sagt Anise Geiger. Das gelte auch dann, wenn die Jobsuche der Ukrainerin zum Erfolg führe. «Das Zusammenleben ist für uns eine Bereicherung.»

Am Anfang sei der Aufwand etwas grösser gewesen, erzählt Anise Geiger. Damals sei es um Organisatorisches und um Behördengänge gegangen. Inzwischen sei der Aufwand nicht mehr gross, die Gäste seien sehr selbstständig. Natürlich gebe es manchmal Schwierigkeiten, sagt Christian Geiger. «Kühlschrankprobleme», wie sie in WGs eben vorkämen. Alles lösbar. Man müsse die Probleme nur rechtzeitig ansprechen.

Dass nun immer «Fremde» im Haus sind, stört Familie Geiger nicht: «Wir sind uns das gewohnt, unsere Teenager haben früher auch schon Leute mitgebracht», sagt Anise Geiger. «Unser Haus ist offen.»

«Ohne Gastfamilien ginge es nicht.» Miriam Behrens, Direktorin der Schweizerischen Flüchtlingshilfe

Miriam Behrens von der Flüchtlingshilfe ist überzeugt: «Ohne Gastfamilien ginge es nicht.» Vor allem in der ersten Phase wäre es kaum möglich gewesen, so rasch genügend Unterbringungsplätze zu schaffen. Auch in den kommenden Monaten dürften die Gastfamilien eine grosse Rolle spielen.

Zahlen könnten wieder steigen Infos einblenden Ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn leben rund 60’000 ukrainische Flüchtlinge in der Schweiz. Momentan stellen pro Tag nicht mehr 1000 ukrainische Flüchtlinge, sondern nur noch etwa 100 einen Antrag auf den Schutzstatus S. Doch das Staatssekretariat für Migration (SEM) geht davon aus, dass es im Herbst, wenn es kälter wird, zu einem Anstieg der Zahlen kommt: Auf der Suche nach einer winterfesten Unterkunft könnten Flüchtlinge aus Nachbarstaaten der Ukraine weiterwandern.

Das SEM rechnet damit, dass bis Ende Jahr zwischen 85’000 und 120’000 ukrainische Flüchtlinge in der Schweiz sein werden. Die Kantone müssen somit weitere Unterbringungsmöglichkeiten schaffen, zumal auch die Zahl der Asylgesuche von Flüchtlingen anderer Herkunft steigt. Sie hoffen, dass sie weiterhin auf Gastfamilien zählen können, gehen allerdings von einem Rückgang aus. «Das Potenzial dieser Unterbringungsform ist begrenzt», schreibt der Kanton St. Gallen.

Mittelfristig auch für andere Flüchtlinge

Bei der Organisation Campax, die Angebote entgegennimmt, melden sich zwar weiterhin neue Gastfamilien an, aber weniger als zu Beginn der Krise. Miriam Behrens glaubt trotzdem, dass das Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist: «Sollte der Bedarf steigen, würden sich wieder mehr neue Familien melden.»

Mehr als 5000 Flüchtlinge hat die SFH direkt aus den Bundesasylzentren an Gastfamilien vermittelt. Gleichzeitig erfolgt die Vermittlung in einigen Kantonen auch direkt – entweder durch Hilfswerke oder durch die Behörden. Mittelfristig möchte die SFH auch Flüchtlingen aus anderen Ländern diese Form der Unterbringung ermöglichen. Ein Gastfamilienprojekt gab es zwar bereits in der Syrienkrise. Damals wurden aber nur einige Hundert Flüchtlinge privat untergebracht.

Dass es im Fall der Ukraine Zehntausende sind, hängt laut Behrens nicht nur mit der grossen Zahl der Flüchtlinge zusammen. Wichtig sei auch gewesen, dass sich Justizministerin Karin Keller-Sutter und Staatssekretärin Christine Schraner-Burgener positiv geäussert hätten. Keller-Sutter hatte von Beginn an gesagt, sie sei froh über das Engagement Privater.

Das schaffe Vertrauen, sagt Behrens. Doch Gastfamilien für Flüchtlinge wären auch ohne grosse Krise sinnvoll, vor allem mit Blick auf die Integration. Die Familie Geiger sieht das ähnlich. Und sie hat einen Tipp für Gastfamilien: Sie rät, die Flüchtlinge nicht wie «Besuch» zu behandeln. «Wir bieten kein Programm», sagt Anise Geiger. «Wir leben ganz normal unseren Alltag. So fühlen sich alle wohl.»



Charlotte Walser gehört seit 2021 zum Bundeshausteam der Redaktion Tamedia. Die promovierte Philosophin arbeitet seit 1995 als Journalistin. Von 2010 bis 2020 berichtete sie für die Nachrichtenagentur Keystone-SDA aus dem Bundeshaus. Weitere Stationen waren InfoSüd und die Uno-Flüchtlingsorganisation UNHCR. Mehr Infos

