Ukrainische Kinder in Burgdorf – Sie drohen am Krieg in ihrer Heimat zu zerbrechen Burgdorf versucht, die geflüchteten Kinder mit Spiel und Spass auf andere Gedanken zu bringen. Zu schlimm sind die Bilder, die sie dauernd auf dem Handy sehen. Stephan Künzi

Kegel und Ringe: Die ukrainischen Schülerinnen und Schüler bereiten sich auf die Stafette vor. Foto: Adrian Moser

In der Regel verbringen die 140 Kinder der ukrainischen Willkommensklassen in Burgdorf die grosse Pause draussen. Doch an diesem Vormittag blieb ein Oberschüler im Schulzimmer sitzen. Er starrte auf sein Handy, das Display zeigte «ein militärisches Ambiente», wie Schulleiter Heinz Begré erzählt. Noch heute bebt seine Stimme, wenn er über den emotionalen Moment redet, der folgte.