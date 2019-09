Jetzt skandieren sie «Chinazis»

Die Menschen von Hongkong haben sie nie geliebt. Sie haben sie aber lange auch nicht gehasst, die rote Flagge, die die Chinesen in der Nacht der Übergabe, damals, 1997, der ehemaligen britischen Kronkolonie brachten. Die Flagge Chinas ist immer etwas grösser, hängt etwas höher als die Flagge Hongkongs. Die Menschen Hongkongs nahmen das all die Jahre hin. Bis zu jener Nacht vor ein paar Wochen, als Demonstranten an einem Fahnenmast in die Höhe kletterten und eine der grossen roten Flaggen ins Hafenbecken warfen. Seitdem ist alles anders.