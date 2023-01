Tagestipp: «Indoor Pleasure» – Sie bringen klassische Musik ins Beachcenter Die Konzertreihe «Indoor Pleasure – Early Music in Series» will mit barocker Musik an ungewöhnlichen Orten ein junges Publikum ansprechen.

Foto: zvg

Wer klassische Musik aus dem 17. und dem 18. Jahrhundert erleben will, begibt sich meist in Kirchen und traditionelle Konzertsäle. An ganz andere Orte lockt die barocke Konzertreihe «Indoor Pleasure – Early Music in Series». Letztes Jahr spielte das Quartett unter anderem in einer Boulder- und Curlinghalle, aktueller Austragungsort ist das Beachcenter Bern im Weissenbühl-Quartier. Im Zentrum stehen die beiden Zyklen «The Seasons» und «The Months» von Christopher Simpson für drei Gamben und Basso continuo. Initiiert wurde das Projekt, mit dem auch ein junges Publikum angesprochen werden soll, vom Verein Das Büro für Folgendes (BFF) gemeinsam mit der Musikerin Dina Kehl. (xen)

Fehler gefunden?Jetzt melden.