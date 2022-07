Vom Vater zur Tochter – Sie bringen die Welt des Jazz ins Emmental Vor 30 Jahren organisierte Walter Schmocker erste Workshops. Nun lädt seine Tochter Weltstars an die Jazz Nights Langnau ein. Susanne Graf

Angela Schenker unterscheidet sich stark von ihrem Vater, Walter Schmocker. Aber die Liebe zum Jazz haben beide im Blut. Foto: Nicole Philipp

Im Dezember 2015 hätte die Erfolgsstory der Langnauer Jazz Nights ein jähes Ende finden können. Jedenfalls hätte es nicht erstaunt, wenn der jeden Sommer stattfindende Grossanlass eine Zäsur erfahren hätte. Denn Walter Schmocker erlitt eine Hirnblutung. Der Initiant und Motor des Events fiel aus. Seine Gesundheit liess es nicht mehr zu, an all den Fäden zu ziehen, bis alles rund läuft, wenn in der letzten Juliwoche 4000 bis 5000 Personen nach Langnau kommen, um Jazz geniessen zu können.