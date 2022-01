Premiere in Burgdorf – Sie brauen Bier mit Schweizer Malz Lokale Biere sind gefragt. Doch meist stammt das, was drinsteckt, aus dem Ausland. Nun kommt das erste Bier mit Malz aus dem Mittelland auf den Markt. Regina Schneeberger

Hier entsteht das Bier mit Schweizer Malz: Oliver Honsel (links) und Daniel Spellmeyer nehmen eine Probe der Maische. Foto: Beat Mathys

Man lässt es sich während des Spiels der heimischen Fussballmannschaft die Kehle runterrinnen, stösst damit am Stadtfest an, und nach der Rückkehr aus der Ferne gönnt man sich im Garten erst mal eine Flasche und fühlt sich wieder richtig angekommen. Das lokale Bier steht für Heimat. Doch oftmals steckt gar nicht so viel Heimat drin. Reduziert man das Gebräu auf die Inhaltsstoffe, kommt meist eigentlich nur das Wasser aus der Region. Hopfen und Malz hingegen werden in der Regel aus dem Ausland importiert, aus Deutschland oder Frankreich etwa.

Das ist beim Bier, das an diesem Vormittag in der Produktionsstätte der Burgdorfer Gasthausbrauerei hergestellt wird, anders. «100 Prozent Schweizer Inhaltsstoffe», soll es dereinst auf der Etikette des neusten Burgdorfer Biers heissen. Gespannt blickt Braumeister Oliver Honsel in den grossen Tank. Die Maschine lässt die dickflüssige braune Masse, die sogenannte Maische, bei rund 70 Grad rotieren. «Ich bin schon etwas aufgeregt», sagt Honsel. Schliesslich findet hier eine Premiere statt. Erstmals wird mit Malz aus dem aargauischen Möriken-Wildegg Bier gebraut.