Serie «Was macht die Kunst?» mit Brigitte Lustenberger – Sie bewahrt das Vergehen Zerbröckelnde Skulpturen, historische Schwarzweissfotografien und viele vertrocknete Blumen: In ihrem Atelier beschäftigt sich die Berner Fotografin Brigitte Lustenberger mit der Ästhetik des Zerfalls. Xymna Engel

«Mich interessieren die Geschichten, die Dinge erzählen, wenn man ganz nah an sie herangeht»: Brigitte Lustenberger. Foto: Christian Pfander

Mit einem welkenden Geburtstagsstrauss fing alles an. Die Farben verblasst, die Stängel erschöpft, die Köpfe geneigt, als würden sie schlafen. «Auf einmal entdecke ich in diesem Vergehen eine unglaubliche Schönheit», erinnert sich Brigitte Lustenberger. Also nahm sie die Lilien mit in ihr Atelier, um sie zu fotografieren. Weil sie stets mit Tageslicht arbeitet, war der schwarze Hintergrund dabei eher Zufall. Heute ist sie genau dafür bekannt. Auf ihren Bildern leuchten die Blumen, Menschen, Tiere oder Hände oft aus der Dunkelheit heraus – wie auf den antiken Stillleben, die sie seit jeher faszinieren. «Mich interessieren die Geschichten, die Dinge erzählen, wenn man ganz nah an sie herangeht, wenn nichts von ihnen ablenkt», sagt die 1969 geborene Berner Künstlerin und Fotografin, deren Werke auch international Beachtung finden. Auch sie selber trägt heute Schwarz. Jedoch nicht als existenzialistisches Statement, sondern aus ganz praktischen Gründen: Schwarze Kleidung spiegelt beim Fotografieren nicht.