Viele Leuchtwesten in Bern – Sie bewacht die Baustelle im Breitenrain Shiria Hügli ist eine der zahlreichen Security-Frauen und -Männer, die in Bern den Verkehr rund um die Baustellen regeln. Naomi Jones

Shiria Hügli von OWS Security sorgt dafür, dass rund um die Baustelle alle ihren Weg finden. Foto: Raphael Moser

Sie stehen in leuchtend gelben oder orangen Kleidern auf der Strasse und winken die Busse durch. Sie zeigen Velofahrerinnen und Fussgängern, wo es langgeht, und sie stoppen Autos oder lassen diese fahren. In der Stadt Bern wimmelt es gerade von Menschen in Leuchtwesten, die den Verkehr regeln.

Am Viktoriaplatz steht Shiria Hügli in leuchtgelber Uniform, die platinblonden Haare mit Undercut zum Pferdeschwanz gebunden, und weist den Passanten den Weg über den Platz, der nun eine einzige Baustelle ist. Ihre Erscheinung passt nicht so recht zu ihrer Tätigkeit. Oft regeln eher ältere Männer und Frauen, schwere Jungs aus der Rockerszene oder junge Männer mit Migrationshintergrund den Baustellenverkehr. Hügli würde man ohne die Uniform hinter dem Tresen einer trendigen Bar oder im Hörsaal der Uni vermuten. Wer ist sie?