Subversives Performance-Duo – Sie besetzen Berns Machtzentren Haare überwuchern das Polizeigebäude, am Bundeshaus wackeln Brüste: Das Künstlerinnen-Duo BiglerWeibel stellt Berns Architektur auf den Kopf. Xymna Engel

«Wir haben beide ganz ähnliche innere Bilder und ästhetische Ansprüche»: Jasmin Bigler (links) und Nicole Weibel. Foto: Adrian Moser

Was wären das für Schlagzeilen: «Berner Polizeigebäude mit Haaren überwuchert!», «Rathaus-Treppe über Nacht umgestellt!», «Nackte Brüste am Bundeshaus!». Nur scheint das hier niemanden zu kümmern. Weder den Mann, der auf einer Bank am Waisenhausplatz die Füsse hochlegt, noch die Leute, die über den Bundesplatz spazieren. Wir befinden uns im Universum des Künstlerinnenduos BiglerWeibel. In ihrer neuen Videoserie «Bärn im Anthropozän» besetzen Nicole Weibel (31) und Jasmin Bigler (28) mit ihren Körpern Berns Machtzentren, quetschen sich in Fensterrahmen, lassen Uhren um sich selbst drehen, brechen Gemäuer und Strukturen auf. Bis die Realität zur Möglichkeit wird.