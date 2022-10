Biel-Stürmer Jesper Olofsson – Sie beschimpften ihn als «Chancentod», nun trifft er am Laufmeter Nach dem SC Bern und den SCL Tigers stürmt der Schwede nun für den EHC Biel – und sorgt mit seiner Sturmlinie für viel Spektakel. Dabei blickt er auf schwierige Monate zurück. Marco Oppliger

Surfen auf der Erfolgswelle: In den letzten vier Spielen haben Jesper Olofsson (links), Gaëtan Haas und Fabio Hofer 10 von 16 Bieler Toren erzielt. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Das Grinsen ist breit, die Körpersprache ähnelt jener eines Kindes vor dem ersten Badi-Tag im Sommer. Jesper Olofsson hat gute Laune – was kaum verwundert. Der Schwede surft mit dem EHC Biel gerade auf der Erfolgswelle. Siebenmal in Folge haben die Seeländer nun gewonnen, zuletzt am Dienstag in Bern. Nur Servette steht in der Tabelle noch über ihnen.