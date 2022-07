Innovation im Oberaargau – Sie bauen auf Beton aus dem Drucker Gedruckter Beton sorgt in der Baubranche für ungeahnte Möglichkeiten. Eine Wiedlisbacher Firma investiert Millionen in das neue Verfahren. Maximilian Jacobi

Schicht für Schicht stapelt der Drucker die Betonskulpturen. Fotos: Marcel Bieri

Während das Druckwesen im Journalismus an Bedeutung verliert, taucht es an überraschenden Stellen wieder auf. In der Baubranche beispielsweise. Und sorgt dort für nie da gewesene Möglichkeiten der Formenvielfalt und Effizienz.