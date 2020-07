Nach Protest gegen Rückkehrzentren – Sicherheitsdirektion wehrt sich gegen Vorwürfe der Demonstranten Regierungsrat Philippe Müller (FDP) kritisiert die Proteste als «undemokratisch» und «unsolidarisch». Selina Grossrieder

Polizeidirektor Philippe Müller (FDP) rechtfertigt die Inbetriebnahme der Rückkehrzentren für abgewiesene Asylsuchende im Kanton Bern. Foto: Adrian Moser

Vor etwas mehr als einer Woche protestierten abgewiesene Asylsuchende gegen die neuen Rückkehrzentren, die der Kanton Bern am 1. Juli in Betrieb genommen hatte. Diese seien «offene Gefängnisse am Rande der Gesellschaft», und die Lebensbedingungen machten krank, so die Demonstrierenden. Weil sie nicht in ihre Heimat zurückkehren können, forderten die Asylsuchenden «Respekt und Gleichberechtigung im Zugang zu Arbeit, Wohnungen, Gesundheit und Bildung».

Nun reagiert auch die bernische Sicherheitsdirektion und wendet sich in einem Schreiben an die Gruppe «Stopp Isolation», die den Protest organisierte. In der Mitteilung schreibt Regierungsrat Philippe Müller (FDP), der Kanton Bern könne auf die «wesentlichen Punkte» der Forderungen nicht eintreten. Personen, die einen negativen Asylentscheid erhalten hätten und aus der Schweiz weggewiesen würden, seien verpflichtet, die Schweiz zu verlassen, so Müller weiter.

Abgewiesene Asylsuchende protestierten gegen die Rückkehrzentren und haben deshalb eine Nacht in der Reitschule verbracht. Foto: Christian Zingg (Keystone)

Entgegen den Forderungen der Demonstranten hätten abgewiesene Asylsuchende weder das Recht auf eine Aufenthaltsbewilligung noch auf Arbeit, könnten aber bei Bedürftigkeit Nothilfe beziehen, so Müller. Die Gleichbehandlung von abgewiesenen Asylsuchenden und anerkannten Flüchtlingen, etwa indem alle eine Arbeitsbewilligung erhalten würden, kritisiert er als «unsolidarisch gegenüber den wirklich verfolgten Menschen». Die Schweiz müsste somit alle Asylsuchenden aufnehmen, was die Integrationskapazitäten überfordern würde, so Müller.

Müller betont zudem, dass die Grundsätze des Asylrechts demokratisch legitimiert und «sehr breit abgestützt» seien. Deshalb fordert die Sicherheitsdirektion von den Protestierenden, «die geltenden und demokratisch legitimierten Gesetze von Bund und Kanton zu respektieren».

Auch zu den Lebensbedingungen in den Rückkehrzentren äussert sich die Sicherheitsdirektion in der Medienmitteilung. Die Nothilfe stelle das Überleben sicher und ermögliche ein menschenwürdiges Dasein.

In den bernischen Rückkehrzentren sei dies zu jeder Zeit gewährleistet. «Sollten punktuell Defizite bekannt werden, werden diese umgehend geprüft und wenn nötig behoben», schreibt Müller.