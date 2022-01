Ungesundes Homeoffice? – «Sich von der Arbeit zu erholen, ist heute eine Kunst»

Milena Sina Wütschert forscht über Arbeitsbedingungen zuhause sowie im Büro und berät Firmen zu Bürokonzepten. Hier posiert sie in der «Social Zone» im Büro des aargauischen Bildungs-, Kultur- und Sportdepartements, das sie mitentwickelt hat.

Ich sitze auf einem harten Stuhl am Wohnzimmertisch und arbeite am Laptop. Im Nebenzimmer schreit ein Kind. Was mache ich falsch?

Wahrscheinlich nichts. Homeoffice mit Kind ist eine Herausforderung. Wir sehen aber in der Pandemie, dass sich viele Arbeitnehmende arrangiert und Lösungen gefunden haben. Wenn Sie auf einem harten Stuhl sitzen, hoffe ich, dass Ihr Körper auf Dauer keinen Schaden nimmt.